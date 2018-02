Impasse sobre estatuto cria barraco na Associação Atlética da Bahia

Barraco no clube

A temperatura na Associação Atlética da Bahia vai subir amanhã, quando a diretoria do clube tentará mudar cerca de 300 itens do estatuto, incluindo direitos adquiridos pelos sócios remidos. Estes, embora tenham comprado títulos há muitos anos com valor infinitamente maior, sob a garantia de não ter custos futuros, cederam em pagar uma taxa anual para ajudar o clube, mas o valor já foi triplicado.

Tropa de choque

Agora, a diretoria da Associação Atlética quer quadruplicar o valor da taxa cobrada dos sócios remidos, que garantem presença maciça na assembleia geral marcada para começar às 15h desta segunda-feira (26). Donos de títulos com esse perfil já avisaram que pretendem acionar o clube judicialmente, como já ocorreu no passado.

Acordo de cavalheiros

As negociações entre o deputado federal Ronaldo Carletto (PP) e o PR entraram em estágio final e devem ser encerradas em 10 de março, quando o parlamentar pretende formalizar a mudança de legenda. Se não houver reviravolta, o acordo sairá já nos primeiros dias da janela partidária, que ficará aberta de 7 de março a 7 de abril. Até lá, as conversas serão intensificadas para resolver as últimas pendências. Uma delas é a lista de nomes que Carletto levará para o PR, sigla pela qual pretende disputar o Senado. Ele reúne em seu grupo cerca de 15 deputados estaduais ou federais.

Papo firme

Aos aliados, Ronaldo Carletto diz que ainda não está 100% certo sobre a troca de sigla, mas descartou o convite para ocupar a suplência do ex-ministro Jaques Wagner (PT), candidato ao Senado. Para manter o PR na base, Wagner teria garantido que, se ele e o governador Rui Costa (PT) forem eleitos, assumiria uma secretaria estadual e deixaria o Senado para Carletto, que não abre mão da candidatura.

"O comerciário passou a trabalhar todos os dia, sem recebimento de hora extra e escravizado com o acúmulo de crédito em banco de horas". (Daniel Almeida, deputado federal, ao apresentar um projeto de lei para suspender o funcionamento de supermercados aos domingos e feriados)

Contra-ataque

Um grupo de cartolas começou a planejar uma candidatura de oposição ao presidente da Federação Baiana de Futebol (FBF), Ednaldo Rodrigues. A ideia, segundo um dos integrantes do movimento, é lançar o advogado Ademir Ismerim no páreo, caso consigam viabilizar a entrada na disputa. A decisão de disputar ou não o comando do futebol baiano deve ocorrer nos próximos 15 dias. Por enquanto, estão procurando presidentes de clubes e ligas. A eleição ainda não tem data marcada, mas pode ocorrer até janeiro de 2019, quando termina o mandato de Ednaldo, que está há 15 anos no comando da FBF.

Proposta rejeitada

Aliados do deputado federal Lúcio Vieira Lima fizeram uma proposta para que ele deixe o MDB e tente a reeleição em um partido menor. O parlamentar, contudo, rejeitou a oferta. A alternativa tem como pano de fundo evitar o esvaziamento da legenda e, ao mesmo tempo, revigorar a imagem da sigla, desgastada após a prisão do ex-ministro Geddel Vieira Lima. A proposta envolvia ainda a montagem de uma coligação com outras siglas nanicas, de forma a garantir a permanência do parlamentar na Câmara, segundo fontes ligadas a Lúcio.

Pílula

Em pauta - O projeto de lei que regulamenta os aplicativos de transporte volta à pauta da Câmara dos Deputados na próxima terça-feira. Só depois que a proposta passar pelo Congresso é que os municípios começarão a pensar nas leis locais. A obrigatoriedade do uso da placa vermelha é um dos principais pontos.