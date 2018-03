Imprensa internacional repercute morte de vereadora Marielle Franco

A morte da vereadora do PSOL na noite desta quarta-feira (14) provocou comoção

A morte da vereadora Marielle Franco (PSOL) na noite desta quarta-feira (14), no Centro do Rio de Janeiro, provocou comoção. Ela foi baleada dentro de um carro na Rua Joaquim Palhares. O motorista do veículo também foi morto a tiros. A assessora sobreviveu.

Jornais estrangeiros repercutem o assassinato da vereadora. Nos EUA, New York Times, ABC, The Washinton Post e News Deeply publicaram o caso em suas respectivas páginas de notícias. Na Venezuela, a televisão estatal Televisión del Sur a morte da vereadora foi destaque no noticiário.

Alguns sites destacaram o trabalho de Marielle pelas mulheres negras de favela. O jornal peruano El Comércio também relatou o crime contra a vereadora carioca. A publicação ainda diz que Marielle era uma dura crítica da intervenção federal na Segurança Público do Rio.