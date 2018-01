Incêndio atinge Bompreço no bairro da Pituba

Fogo começou por volta das 5h, segundo testemunhas

Um princípio de incêndio na unidade do supermercado Bompreço, na Pituba, na manhã desta quarta-feira (3), assustou moradores do bairro. O princípio de incêndio foi em um freezer do local e começou por volta das 5h, segundo informações do Centro Integrado de Comunicação (Cicom) da Secretaria de Segurança Pública (SSP).

Uma testemunha informou à polícia que viu uma fumaça saindo do telhado do mercado e sentiu forte cheiro de objetos queimados. Uma viatura do Corpo de Bombeiros foi enviada até o local e conseguiu debelar o fogo com um extintor, por volta das 6h15.

O CORREIO não conseguiu falar com a assessoria do mercado até a publicação desta matéria.