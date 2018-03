Incêndio atinge Parque Nacional da Chapada

Fogo atingiu duas localidades da Chapada; voluntários estão monitorando as chamas

O Parque Nacional da Chapada Diamantina, localizado no município de Mucugê, enfrenta dois focos de incêndio desde a última quinta-feira (1º). As chamas atingiram as áreas do Morro do Miguel e o Monte Zeca.

De acordo com informações do Parque, o fogo já foi controlado e, agora, os voluntários da Brigada Voluntária Marchas e Combate estão fazendo o monitoramento pra ara evitar o reacendimento das chamas.

Em outubro do ano passado, outro incêndio de grandes proporções também se alastrou na região. Foram necessários 40 homens, entre brigadistas do Centro Nacional de Prevenção e Combate a Incêndios Florestais (PrevFogo), ligado ao Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama), além de voluntários para conter as chamas.