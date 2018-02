Incêndio de pequenas proporções atinge prédio no Jardim Apipema

Fogo foi controlado rapidamente e Corpo de Bombeiros foi enviado ao local

Um incêndio de pequenas proporções atingiu o Edifício Morada Real, na Rua Nita Costa, no Jardim Apipema, na manhã deste sábado (24). A Central de Polícia recebeu o chamado por volta de 10h e uma viatura do Corpo de Bombeiros foi encaminhado ao local. De acordo com a corporação, o incêndio começou no quinto andar, em livros e jornais que uma moradora colocou próximo ao lixo.

(Foto: Marina Silva/CORREIO)

Ainda não se sabe o que começou o fogo, que foi controlado rapidamente e já estava apagado quando os bombeiros chegaram ao local. Quando a equipe chegou havia ainda muita fumaça no prédio. Os moradores deixaram o prédio.

As portas corta-fogo da escada de emergência foram abertas para impedir que a fumaça se espalhasse, fazendo a fumaça subir ao último andar do prédio. Por conta disso, um morador passou mal. Não há informações sobre seu estado de saúde.