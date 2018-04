Incêndio na embaixada portuguesa de Estocolmo deixa 14 feridos

Um suspeito de ter ateado fogo no local foi detido pela polícia na manhã desta quarta-feira (04)

O incêndio que atingiu a embaixada portuguesa em Estocolmo, Suécia, na manhã desta quarta-feira (04) deixou pelo menos 14 feridos. No mesmo edifício funcionam ainda os serviços diplomáticos da Tunísia e da Argentina. Cerca de 70 bombeiros tentaram combater as chamas.

De acordo com informações do site Jornal de Notícias, uma pessoa foi detida como principal suspeita de ter ateado fogo no local.

O ministro dos Negócios Estrangeiros português, Augusto Santos Silva, contudo, afastou hipóteses de atentado terrorista do gesto criminoso.

"Com a informação que temos, não há nenhuma indicação que seja incidente de natureza terrorista, parece ser um caso isolado de uma pessoa que está perturbada e não sabemos por que é que decidiu canalizar a sua perturbação para a secção consular da embaixada portuguesa em Estocolmo", disse.

Em declaração, o assessor de imprensa dos bombeiros de Estocolmo, Roger Steffen, disse que o fogo está sob controle.