Índios Korubo pela lente de Sebastião Salgado

A mostra Índios Korubo: Vale do Javari abre hoje (12), na Reitoria da Ufba, dentro do Fórum Social Mundial

Fórum Social Mundial começa terça (13) e segue até sábado (17) com uma programação intensa na cidade, que inclui várias expressões artísticas. A fotografia, por exemplo, ganha destaque com a exposição Índios Korubo: Vale do Javari, do renomado fotógrafo Sebastião Salgado.

O projeto é resultado do contato do artista mineiro com o povo Korubo, do Vale do Javari, Amazônia. Os Korubos não falam português, em sua maioria, e são conhecidos como violentos, por usarem bordunas, ao invés de arco e flecha. Eles estão ameaçados pela exploração clandestina das riquezas de seu território.

O trabalho de Salgado é uma continuidade de Gênesis - um de seus projetos mais aclamados - que inclui fotos dos índios Zo’és, do Pará, e de outras etnias. A série de reportagens fotográficas faz parte de um projeto maior, Amazônia, classificado por Salgado como seu “último projeto”, já que ele pretende revisitar e reeditar seus antigos acervos.

Com o lema Resistir é Criar, Resistir é Transformar, o Fórum terá os povos indígenas como um dos seus eixos temáticos, contando com mesas de debate e mostras artísticas ao longo de sua programação. Várias lideranças indígenas estarão em Salvador.

Serviço - Reitoria da Ufba (Canela). Abertura hoje (12), às 17h. Gratuito.