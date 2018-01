Inema abre duas seleções

por Lucy Barreto

O Instituto do Meio Ambiente e Recursos Hídricos do Estado da Bahia (Inema-BA) vai abrir dois processos seletivos pelo Regime Especial de Direito Administrativo (REDA). As vagas são para o cargo de Técnico de Nível Superior nas áreas de: Medicina Veterinária (5), Engenharia Sanitária e Ambiental (1), Hidrologia (3) e Geologia (1). O salário chega a R$ 2.729,78, além de auxílio-refeição. Os profissionais contratados vão atuar em Salvador. As inscrições vão de 1º a 14 de fevereiro pelo site www.selecao.ba.gov.br. Não há taxa de inscrição.

iFood tem 4 vagas

A empresa iFood abriu 4 vagas na área de marketing, com postos para analistas de marketing e de mídias sociais. Todas elas são para contratação no regime CLT, com benefícios. As candidaturas podem ser feitas pela página do iFood no Linkedin.