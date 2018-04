Ingressos de arquibancada para final do Baianão estão esgotados

Ainda é possível comprar ingressos para o setor de cadeiras

As arquibancadas do Barradão estarão lotadas no clássico da final do Campeonato Baian, domingo (8), às 16h. No início da tarde desta sexta-feira (6), os ingressos para o setor de arquibancada esgotaram.

Quem ainda não comprou ingressos pode assistir à partida no setor de cadeiras, que está à venda por R$ 60 (inteira) e R$ 30 (meia). É possível adquirir as entradas nas bilheterias do Barradão (9h às 18h), Shopping Capemi (10h às 18h30), Shopping Paralela (10h às 20h).

No sábado, a venda acontece nas bilheterias do Barradão (9h às 17h), Shopping Capemi (10h às 16h), Shopping Paralela (10h às 20h). Já no domingo (8), dia do jogo, apenas nas bilheterias do Barradão (9h às 17h). Pela internet, a venda será até às 23h59 de sábado (7).