Ingressos esgotados para o Ba-Vi da final do Baiano

Clássico que decide o título estadual será disputado no domingo (8), às 16h, com o Barradão lotado

O Ba-Vi que definirá o campeão baiano de 2018 será disputado com a arquibancada lotada. Os ingressos para o clássico das 16h de domingo (8) se esgotaram no início da tarde deste sábado (7). O Barradão tem capacidade para 30.618 espectadores. Destes, 8.800 são reservados aos sócios do Sou Mais Vitória.

Apenas torcedores rubro-negros verão a partida de perto. Por recomendação do Ministério Público da Bahia, o jogo terá torcida única, assim como aconteceu no primeiro clássico, disputado no último domingo (25), na Fonte Nova, quando apenas tricolores tiveram acesso ao estádio.

Nos primeiros 90 minutos da decisão, melhor para o Bahia. O time azul, vermelho e branco venceu em casa por 2x1 e reverteu a vantagem, que antes era do Vitória. Portanto, um empate garante o título aos tricolores. Para conquistar o tricampeonato, o Leão precisará vencer o jogo no Barradão, por qualquer placar.