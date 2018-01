Ingressos para Bahia x Botafogo-PB à venda para toda torcida

A partida acontece na quinta-feira (18), às 21h15, na Fonte Nova, e marca a estreia do tricolor em 2018

Os ingressos para o jogo entre Bahia e Botafogo-PB, quinta-feira (18), às 21h15, na Fonte Nova, começaram a ser vendidos nesta terça-feira (16) para todo o público. A partida, válida pela Copa do Nordeste, marca a estreia do tricolor na temporada 2018.

É possível comprar pela internet ou em três pontos físicos distribuídos em shoppings de Salvador e Lauro de Freitas. As bilheterias da Fonte Nova funcionarão na quarta (17) e quinta (18). Os preços variam de R$ 15 a R$ 140.

Confira onde e quando comprar ingressos para Bahia x Botafogo-PB

TERÇA (16/01)

Internet – A partir das 8h

Loja Oficial do Bahia – Salvador Norte (10h-21h), Bela Vista (10h-21h) e Estrada do Coco (10h-20h)

QUARTA (17/01)

Internet – 24h

Bilheteria Norte da Arena – 11h às 19h (com guichê exclusivo para prioridades e sócios)

Loja Oficial do Bahia – Salvador Norte (10h-21h), Bela Vista (10h-21h) e Estrada do Coco (10h-20h)

QUINTA (18/01)

Internet – Até 20h45

Bilheterias da Arena – A partir das 9h (com guichê exclusivo para prioridades e sócios)

Loja Oficial do Bahia – Salvador Norte (10h-18h), Bela Vista (10h-18h) e Estrada do Coco (10h-18h)