Ingressos para Bahia x Juazeirense começam a ser vendidos

Equipes duelam pelo jogo de volta da semifinal do Baianão

Os ingressos para o jogo de volta da semifinal do Campeonato Baiano, entre Bahia e Juazeirense, estão à venda. O duelo será no domingo (25), às 16h, na Fonte Nova. Como empatou em 0x0 no jogo de ida, o tricolor precisa de apenas um empate para garantir vaga na final.

Os bilhetes estão à venda pela internet, através do site arenafontenova.com.br, e nas lojas oficiais do clube, que ficam no Salvador Shopping, Shopping Bela Vista e Shopping Estrada do Coco.

Os preços variam entre R$ 15 e R$ 140, e criança de até onze anos não paga. Cada pessoa pode comprar até quatro ingressos.

Informações:

Sexta-feira (23):

Internet – 24h

Loja Oficial do Bahia – Salvador Norte (10h-21h), Bela Vista (10h-21h) e Estrada do Coco (10h-20h)

Sábado (24)

Internet – 24h

Bilheteria Norte da Arena – 11h às 18h (com guichê exclusivo para prioridades e sócios)

Loja Oficial do Bahia – Salvador Norte (10h-21h), Bela Vista (10h-21h) e Estrada do Coco (10h-17h)

Domingo (25)

Internet – Até 15h30

Bilheterias da Arena – A partir das 9h (com guichê exclusivo para prioridades e sócios)