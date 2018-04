Ingressos para Bahia x Santos já estão à venda

Partida será a primeira do Bahia em casa pela Série A

Exatamente 20 dias depois, o torcedor tricolor poderá voltar a ver o time do coração na Fonte Nova. Os ingressos para o confronto contrao Santos, às 16h, pela Série A, já estão à venda tanto nos pontos físicos, como pela internet.

Os preços ainda não tiveram alteração e permancem os mesmos praticados no ano passado, mas a setorização diminuiu. Agora existem apenas três setores: cadeira, que corresponde aos antigos setores Norte e Leste, além do extinto Super Sul; cadeira especial, que corresponde ao antigo setor Oeste e Lounge, que segue com a mesma nomenclatura.

Crianças de até 11 anos de idade entram de graça, com exceção do Lounge, que a gratuidade vai até seis anos. Quem tem de 7 a 12 paga R$ 35 e tem ingressos vendidos apenas nas bilheterias da Arena, no dia dos jogos.

Confira todos os pontos de venda de ingressos e horários de funcionamento:

QUINTA (19/4)

Internet – 24h

Balcão de Ingressos – Shopping da Bahia (9h-22h) e Salvador (9h-22h)

Loja Oficial do Bahia* – Shopping Salvador Norte (10h-21h) e Estrada do Coco (10h-20h)

*Exceto Cadeira

SEXTA (20/4)

Internet – 24h

Bilheteria da Fonte – 10h às 18h (com guichê exclusivo para sócios e prioridades)

Balcão de Ingressos – Shopping da Bahia (9h-22h) e Salvador (9h-22h)

Loja Oficial do Bahia* – Shopping Salvador Norte (10h-21h) e Estrada do Coco (10h-20h)

*Exceto Cadeira

SÁBADO (21/4)

Internet – Até 15h30

Bilheteria da Fonte – A partir das 9h (com guichê exclusivo para sócios e prioridades)

Balcão de Ingressos – Shopping da Bahia (9h-12h) e Salvador (9h-12h)

Loja Oficial do Bahia* – Shopping Salvador Norte (10h-12h) e Estrada do Coco (10h-12h)

*Somente Oeste e Lounge