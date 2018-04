Ingressos para o show de Vanessa da Mata começam a ser vendidos hoje (17)

Apresentação em Salvador acontece no dia 25 de maio no Teatro Castro Alves; preços variam de R$ 90 a R$ 150

Começam a ser vendidos hoje (17) os ingressos para o show Caixinha de Música, que a cantora Vanessa da Mata fará em Salvador no dia 25 de maio, às 21h, no Teatro Castro Alves.



O show, que tem direção musical do guitarrista Maurício Pacheco, reúne três novas canções, além de hits que tornaram a cantora e compositora mato-grossense conhecida em todo o Brasil.

Os ingressos podem ser adquiridos na bilheteria do Teatro, no SAC do Shopping Barra e do Shopping Bela Vista ou via internet através do site www.ingressorapido.com.br.



SERVIÇO

O que: Vanessa da Mata em Caixinha da Música

Quando: 25 de maio (sexta-feira)

Onde: Teatro Castro Alves

Hora: 21h

Valores:

R$ 150 (inteira) e R$ 75 (meia) das filas A a P

R$ 120 (inteira) e R$ 60 (meia) das filas Q a Z6

R$ 90 (inteira) e R$ 45 (meia) das filas Z7 a Z1

Vendas: Bilheteria do Teatro, no SAC do Shopping Barra e do Shopping Bela Vista ou pelo site www.ingressorapido.com.br

Informações: 3535-0600