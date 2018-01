Ingressos para show de Bell Marques desta quinta estão esgotados

Com direção artística de Jarbas Bittencourt, o show cantado e falado promete novos arranjos de músicas, além de troca de cenários.

"Será um verdadeiro espetáculo para emocionar. Um momento mágico não só para os fãs - que vão ouvir histórias inéditas sobre as músicas, o Carnaval e de como chegamos em cada lugar no bloco - quanto para mim, que estou há 30 anos nesse projeto. Espero que os foliões de todo o país curtam esse momento comigo", antecipa o veterano, que pretende levar um repertório marcante para o evento beneficente. O aniversário do bloco também será comemorado no Carnaval do cantor Bell.