Ingressos para show dos Tribalistas já estão à venda; veja preços

Arnaldo Antunes, Carlinhos Brown e Marisa Monte se apresentam dia 28 de julho, na Arena Fonte Nova

Começou nesta terça-feira (10) a venda de ingressos para o show dos Tribalistas, que acontece no dia 28 de julho, na Arena Fonte Nova. A pré-venda exclusiva do lote promocional aconteceu até segunda (9). Agora, os ingressos para o público em geral já estão sendo comercializados online e nos pontos de venda oficiais da Eventim em cada cidade (confira pontos em Salvador). O limite de compra é de até quatro ingressos por CPF. Confira os preços do segundo lote.

Frontstage

Segundo lote:

R$ 100 (meia-entrada)

R$ 200 (inteira)

Cadeira Central Numerada

Segundo lote:

R$ 120 (meia-entrada)

R$ 240 (inteira)

Cedeira Lateral

Segundo lote:

R$ 90 (meia-entrada)

R$ 180 (inteira)

Cadeira Segundo Piso

Segundo lote:

R$ 60 (meia-entrada)

R$ 120 (inteira)

A produção do evento criou um canal de comunicação via e-mail (tourtribalistas@kappamakki.com.br) através do qual o público poderá tirar suas dúvidas em relação à turnê e às apresentações.

A banda Tribalistas - Marisa Monte, Arnaldo Antunes e Carlinhos Brown - fará shows em nove capitais do Brasil entre o fim de julho e o início de setembro de 2018, Salvador foi escolhida como o ponto de partida da excursão. Vale lembrar que foi o encontro dos três no palco da Concha Acústica, em novembro de 2016, que reacendeu o desejo dos fãs pelo retorno dos Tribalistas."Eles apareceram pra dar uma canja e foi lindo! Foi muito poderoso.. Quando rolou foi surpresa total, ninguém sabia! E quando os dois chegaram, parecia um gol do Brasil, final de Copa do Mundo, tipo pênalti”, lembra Marisa Monte. Para Arnaldo, o retorno do projeto não podia ser forçado nem antecipado por conta da expectativa dos outros. “A gente sentiu que era a hora”, comenta.

Depois de Salvador, o show segue para o Rio de Janeiro (3 e 4 de agosto, Marina da Glória), Recife (10 de agosto, Centro de Convenções), Fortaleza (11 de agosto, Centro de Formação Olímpica), São Paulo (18 de agosto, Allianz Parque), Porto Alegre (24 de agosto, Arena Beira Rio), Curitiba (25 de agosto, Pedreira Paulo Leminski), Brasília (1 de setembro, Arena Mané Garrincha) e, por fim, Belo Horizonte (7 de setembro, Esplanada do Mineirão).

A turnê terá direção geral de Leonardo Netto e Tribalistas, direção de arte de Batman Zavareze e direção de produção de Simon Fuller.

Serviço

O quê: Show de Tribalistas em Salvador

Quando: Dia 28 de julho de 2018 (sábado), às 21h (abertura dos portões: 17h)

Onde: Arena Fonte Nova (Ladeira da Fonte das Pedras, s/n, Nazaré)

Classificação etária: 16 anos (abaixo dessa idade, somente com o responsável)

Ingressos: A venda de ingressos para o público em geral começa no dia 10 de abril, às 11h, através do site www.eventim.com.br e nos pontos de venda oficiais da Eventim em cada cidade (informações no site). O limite de compra é de até 04 ingressos por CPF.