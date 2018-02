Ingressos para Vitória x Bahia de Feira estão à venda

No dia do jogo, venda acontecerá apenas na bilheteria do Barradão

Domingo (4) é dia de Barradão. Às 16h, o Leão enfrentará o Bahia de Feira, pela 4ª rodada do Campeonato Baiano, e os ingressos já estão à venda. Os bilhetes para a arquibancada (mandante e visitante) custam R$ 30 (inteira) e a cadeira (apenas para rubro-negros) sai por R$ 50 (inteira).

É possível adquirir as entradas pela internet, no site da Futebol Card, que só fará vendas até 23h59 de sábado, além dos pontos de venda físicos. As bilheterias do Barradão funcionam até as 18h nesta sexta-feira (2). No sábado e no domingo, das 9h às 17h. O pagamento deve ser realizado em dinheiro ou cartão. O local é o único ponto de venda que funcionará no dia da partida.

Nos outros dias, também há venda nas lojas oficiais do clube, no Shopping Capemi, que funciona hoje das 9h30 às 18h30 e no sábado das 9h às 16h; no Shopping Lapa, que abre sexta (12h às 20h) e sábado (das 11h às 19h); e no Shopping Paralela, que funciona sexta e sábado das 12h às 20h.