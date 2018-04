Ingressos para Vitória x Flamengo estão à venda

Leão estreia no Brasileirão contra o Flamengo, sábado (14), às 19h, no Barradão

O Vitória estreia no Campeonato Brasileiro no sábado (14), às 19h, contra o Flamengo, no Barradão, e a venda física de ingressos foi iniciada nesta quinta-feira (12). Os bilhetes de arquibancada custam R$ 40 e R$ 20 (meia). O preço é o mesmo para a torcida visitante. A cadeira é exclusiva para a torcida mandante e sai a R$ 60 e R$ 30 (meia).

Os ingressos para a torcida do Vitória são vendidos no site Futebol Card, nas bilheterias do Barradão e nas lojas oficiais do clube nos shoppings Lapa, Capemi e Paralela.

Os bilhetes para o torcedor do Flamengo, cerca de 3 mil, são vendidos apenas no Barradão.

Veja o horário de funcionamento dos pontos de venda:

Quinta-feira (12): Site Futebol Card, Barradão (9h às 18h), Shopping Capemi (9h30 às 18h30), Shopping Lapa (10h às 20h), Shopping Paralela (10h às 20h).

Sexta-feira (13): Site Futebol Card, Barradão (9h às 18h), Shopping Capemi (9h30 às 18h30), Shopping Lapa (10h às 20h), Shopping Paralela (10h às 20h).

Sábado (14): Barradão (9h às 20h).