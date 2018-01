Início de ano ruim pressiona Bahia a buscar resultado no Piauí

Técnico Guto Ferreira tem desfalques na lateral e no meio-campo

São quatro jogos até o momento na temporada, com só um triunfo (Jacuipense), um empate (Flu de Feira) e duas derrotas (Bahia de Feira e Botafogo-PB). O início de temporada do Bahia não é bom e, por isso, o tricolor já entra pressionado na partida desta terça-feira (30), às 21h45, contra o Altos-PI, pela segunda rodada da Copa do Nordeste.

O tricolor perdeu o primeiro jogo na competição e agora tentará a recuperação fora de casa. Após o empate em 0x0 com o Fluminense de Feira, no sábado (27), em Pituaçu, no entanto, grande parte dos torcedores presentes no estádio pediram a saída do técnico Guto Ferreira, com os gritos de “Adeus, Guto”. O comandante diz estar tranquilo e confiante em apresentar um bom desempenho nas próximas partidas. Segundo ele, as vaias são normais.

“Não tenho que avaliar o torcedor. Tenho que respeitar. Não tenho que achar justo. Torcedor tem todo o direito, e não sou eu que tenho que questionar isso”, disse Guto. Para ele, o maior problema da falta de criatividade do Bahia em campo é por causa do condicionamento físico dos jogadores. “Pra ter essa criatividade, você precisa romper linhas. A disputa de bola não está sendo incisiva. Os caras (adversários) estão a mais de um mês na nossa frente no aspecto físico. Na hora que nossa equipe atingir o nível físico, esse mês já não vai fazer tanta diferença porque vamos equiparar”.

Problemas

Para a partida diante do Altos, entretanto, as perspectivas não são boas, afinal, o número de desfalques ainda é um problema. O lateral-direito Nino Paraíba e o meia Régis, lesionados, já foram vetados pelo departamento médico. O volante Nilton está com um incômodo muscular e também não estará em campo. Além deles, o zagueiro Everson, que sofreu uma pancada na cabeça no duelo pelo estadual, vai ficar afastado dos treinos por uma semana. Ele recebeu 18 pontos no local do ferimento, mas passa bem.

Em contrapartida, alguns atletas que foram poupados estarão de volta: o goleiro Douglas, os zagueiros Tiago e Lucas Fonseca, o lateral-esquerdo Léo, o volante Elton e o atacante Edigar Junio.

O elenco treinou na manhã deste domingo (28), no Fazendão, e nesta segunda-feira já trabalha no CT do River do Piauí, às 16h. Depois de enfrentar o Altos, o Esquadrão vai se preparar para a quarta rodada do Campeonato Baiano. O rival será o Jacobina, domingo, às 16h, no estádio José Rocha.