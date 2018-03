As cinco oficinas são voltadas para a qualificação de crianças, jovens e adultos em diferentes linguagens

Inscrições abertas para Oficinas Boca de Brasa no Subúrbio 360

Formação para Agentes Culturais, Arte Urbana (Grafite); Audiovisual; Escrita Criativa e Teatro. Essas são as oficinas oferecidas no Espaço Cultural Boca de Brasa - Subúrbio 360, em Vista Alegre. As inscrições estão abertas e os interessados podem buscar o núcleo "Afeto, Memória e Pertencimento".

Para integrar a atividade, os participantes devem ter idade igual ou superior a 12 anos e podem se inscrever até o dia 17 para as aulas que acontecem de sexta a domingo, de março a junho. O resultado com a lista de selecionados será divulgada no dia 18, durante aula inaugural no Espaço Cultural Boca de Brasa - Subúrbio 360 e, em seguida, publicada na fan page do Boca de Brasa @espacoculturalbocadebrasa





SERVIÇO

O que: Inscrição para Oficinas Boca de Brasa – Subúrbio 360, em Vista Alegre

Quando: até dia 17/03

Informações e inscrições: Ficha on line: www.inscricaobocadebrasa.salvador.gov.br ou presencial: Espaço Cultural Boca de Brasa - Subúrbio 360,End: R. da Paz, s/n, Vista Alegre.Horário: sexta a domingo, das 8h às 17h; terça, das 9h às 12h; quinta, das 14h às 18h