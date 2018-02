Inscrições para a Batalha de Break VivaDança vão até dia 28

No total, 32 duplas de b-boys e b-girls de diversas regiões do Brasil disputam prêmios nos três primeiros lugares da competição

B-boys e b-girls de todo o território brasileiro, a partir dos 14 anos, podem se inscrever na 11ª edição da Batalha de Break do VivaDança Festival Internacional até o próximo dia 28. O festival de dança irá selecionar 24 duplas e convidar outras oito para disputar prêmios a partir de R$ 1 mil, R$ 1,5 mil e R$ 2 mil.

Os candidatos deverão preencher o formulário de inscrição disponível na página www.facebook.com/vivadancafestival e enviar um link de vídeo – que poderá ser feito no celular, sem cortes nem edição - com, no mínimo, três sessions, sendo uma session de cada B.Boy ou B.Girl e uma session da dupla, para o e-mail organizacaobatalhadebrreak@gmail.com (via Wetransfer, Google Drive, Youtube, Vimeo ou 4shared). Confira todos os detalhes do regulamento clicando aqui.

As duplas vencedoras da Batalha de Break VIVADANÇA recebem prêmio nas seguintes categorias:

- 1° Lugar: R$ 2.000,00 (dois mil reais) + Troféu + Medalha;

- 2° Lugar: R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) + Troféu + Medalha;

- 3° Lugar: R$ 1.000,00 (mil reais) + Troféu + Medalha.

A dupla que conquistar o 1º lugar da batalha em Salvador está convidada para a competição do Festival Mova-Se (Manaus/AM), que acontece ainda em 2018.

Selecionados

A lista dos selecionados para a Batalha de Break VivaDança será divulgada através dos canais oficiais do VIVADANÇA pela internet (facebook e no site www.festivalvivadanca.com.br) e através do e-mail cadastrado no ato da inscrição, no dia 3 de março de 2018. Em 10 anos de realização, a Batalha já reuniu mais de 110 comunidades, de 38 cidades e 12 estados do Brasil, tendo recebido importantes jurados da cena nacional e internacional.