Inscrições para a competição Green Talents estão abertas

O projeto seleciona jovens de todo o mundo para desenvolver pesquisas na área de sustentabilidade

Estão abertas as inscrições para a competição Green Talents, realizada pelo Ministério Federal da Educação e Pesquisa da Alemanha (BMBF). O projeto é conhecido por selecionar jovens talentos na área da pesquisa em todo o mundo. Além de promover os seus projetos na Alemanha, os vencedores ganham acesso exclusivo aos principais centros de pesquisa em desenvolvimento sustentável do país. Os interessados devem fazer as inscrições no site até às 14h00 CEST (Horário da Europa Central) do dia 23 de maio de 2018.

Todos os anos, os pesquisadores brasileiros têm se destacado no concurso com projetos na área da sustentabilidade e meio ambiente. Em 2017, Kamila Pope, 33 anos, Mestre e Doutoranda em Direito Ambiental pela Universidade Federal de Santa Catarina, apresentou projeto inspirado pelo 8º princípio da Declaração do Rio sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento, que declara que os estados devem reduzir e eliminar padrões insustentáveis de produção e consumo. Com isso, Kamila propõe soluções jurídicas, econômicas e políticas para superar a prática da obsolescência planejada, atingindo padrões de produção e consumo mais sustentáveis. No total, 16 brasileiros venceram a competição desde o lançamento da iniciativa, em 2009.