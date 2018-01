Inscrições para concurso da Rainha do Carnaval 2018 vão até sexta

Mais de 30 candidatas disputarão coroa; primeira eliminatória já é sábado

A primeira eliminatória do concurso que vai eleger a Rainha do Carnaval de Salvador 2018 acontecerá no próximo sábado (27), às 11h, no Hotel Sol Victória Marina, no Corredor da Vitória. De acordo com a organização, mais de 30 candidatas estão inscritas - 12 serão selecionadas para a final. As inscrições vão até sexta-feira (26), às 18h.

“É um dos símbolos do Carnaval, junto com o Rei Momo. Historicamente, os dois são encarregados de abrir e abrilhantar a festa”, afirma Gorgônio Loureiro, organizador do concurso.

Os requisitos para participar do concurso são: ter no mínimo 18 anos; ter pelo menos 1,65 m de altura; estar cursando ou ter concluído o Ensino Médio; levar original e cópia do RG e do CPF, além de pagar taxa de R$ 250. A candidata também deve apresentar o atestado de escolaridade, uma foto de biquíni e outra foto do rosto.

Rainha

A final do concurso acontecerá no dia 1º de fevereiro (quinta-feira), no Fiesta Bahia Hotel, na Pituba. A rainha vai ganhar passagem de ida e volta para a Europa pela Air Europa, para ela e um(a) acompanhante, além de um prêmio em dinheiro - o valor ainda não foi definido.

As 12 finalistas são escolhidas por um júri técnico, composto por profissionais das áreas de beleza, fotografia e moda. No último concurso, a primeira etapa contou com 44 candidatas.

A rainha eleita em 2017 foi a estudante de odontologia Milena Além Fonseca, 21 anos. A modelo Gleiciele Teixeira Oliveira, 19, foi escolhida como 1ª Princesa e a comissária de bordo Eduarda Santos Paixão, 22, como 2ª Princesa.

Milena Além Fonseca, 21 anos, foi a Rainha do Carnaval do ano passado (Foto: Divulgação)

O quê: Inscrições para o Concurso Rainha do Carnaval de Salvador 2018

Quando: Até dia 26 (sexta-feira)

Horário: Até 18h

Local: Loja Seventeen, Pituba Parque Center

Requisitos: Ter pelo menos 18 anos e 1,65 m de altura, estar cursando ou ter concluído o Ensino Médio

Levar: Original e xerox do RG e do CPF, foto de biquíni, uma foto do rosto e atestado de escolaridade

Valor: R$ 250

Primeira etapa: Sábado (27), 11h, no Hotel Sol Victória Marina

Final: Dia 1º de fevereiro (quinta-feira), no Fiesta Bahia Hotel, na Pituba, em horário a ser divulgado.