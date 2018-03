Inspirado no famoso livro infantojuvenil, Pedro Coelho chega às telonas

Personagem é criação da escritora inglesa Beatrix Potter, que foi vivida no cinema no filme Miss Potter

Pedro Coelho não chega aos cinemas deslocado, afinal a Páscoa é na semana que vem. Mas que a criançada não espere um coelho bonzinho, ingênuo, distribuindo chocolates para todos. Este, livremente inspirado nas histórias e ilustrações da autora inglesa Beatrix Potter (1866-1943), tem um humor um tanto ácido e certamente mais sacaninha de um adolescente egocentrado.

Numa festança que dá para os bichos do bosque na horta onde adora roubar comida, ele encontra uma raposa que acha familiar e indaga: “Ei, você não é aquela raposa que tentou me devorar? Faça aí uma cara de mau para eu ver... Ei, é você mesmo! Aproveite a festa, cara!”. Essa é a natureza de Pedro Coelho, protagonista do filme dirigido por Will Gluck (A Mentira/2010 e Annie (2014), que mistura atores reais com animação.

Pois é, de Beatrix Potter a trama só tem o nome do personagem e o cenário bucólico de suas ilustrações. Na modernização, Pedro Coelho cresceu para agradar tanto aos pequenos quanto seus acompanhantes.

A história começa com a morte do velho Severino (um irreconhecível Sam Neill), dono do quintal onde o coelho gosta de se fartar. É quando o protagonista tem que lidar com a chegada inesperada de um herdeiro do antigo dono da horta onde vai roubar - e sem pudor, leva toda a família para jantar. Com a casa vazia, a galera se esbalda, revelando cenas tão engraçadas quanto desconcertantes.

Quando o novo proprietário (Domhnall Gleeson) se instala, um novo jogo se estabelece. O rapaz é namorado da dona de Pedro, vivida por Rose Byrne, e uma disputa de gato e rato bem-humorada se inicia. O problema em questão é simples e meio constrangedor: Pedro sofre do Complexo de Édipo e, louco pela mãe adotiva, Beatrix, morre de inveja do namorado dela, Thomas, a quem precisa eliminar.

É justamente no humor que se pauta Pedro Coelho, o filme. Com um sotaque politicamente incorreto, certamente, desconhecido para Miss Potter. Nos Estados Unidos, o longa sofreu um revés que afetou diretamente sua bilheteria. A certa altura, fica claro que o rival de Pedro tem alergia a certas frutas e o coelho se aproveita disso para ganhar acesso à sua casa. A reação de pais e médicos, indignados com a piada sobre alergias alimentares, foi imediata.









Horários de exibição:

UCI Orient Shopping da Bahia Sala 6 (dub): 10h50 (M), 13h, 15h10, 17h20, 19h30 UCI Orient Shopping Paralela: Sala 10h20 (M), 12h30, 14h40, 16h50, 19h UCI Orient Shopping Barra Sala 3 (dub): 10h40 (M), 13h, 15h10, 17h20, 19h30, 21h40 (leg) 3D Orient Cineplace Boulevard Shopping Sala 3 (dub): 13h, 15h05, 17h10, 19h15 Orient Cinema Shopping Serrinha Sala 1 (dub): 13h, 15h, 17h Espaço Itaú Glauber Rocha Sala 3 (dub): 14h, 16h, 18h Cinemark Sala 1: 13h, 15h20, 17h40, 20h10 Cinemark Sala 3: 13h (terça), 13h50 (exceto terça), 15h20 (terça), 16h10 (exceto terça), 17h40 (terça), 18h40 (exceto terça) Cinépolis Bela Vista Sala 7 (dub): 13h10, 15h30 | Sala 9 (dub): 14h, 16h20, 18h30 Cinépolis Salvador Norte Sala 1 (dub): 13h, 15h30, 17h50 | Sala 5 (dub): 14h30, 19h45 Cinesercla Cajazeiras Sala 4 (dub): 14h40, 16h40, 18h40