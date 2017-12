Inspire-se com looks para o réveillon

Martinha Fonseca, Carla Galrão e Bianca Lordelo dão dicas de como arrasar na festa da virada.

Já escolheu o look do réveillon 2018? Tá precisando de inspiração?

Todo ano são as mesmas dúvidas: calça ou bermuda? Vestido ou saia? Sapato ou chinelo? Isso sem falar nas cores, que podem ser escolhidas conforme os desejos de paz, amor, esperança e até dinheiro. São tantas opções que o Sou Verão decidiu convidar as blogueiras Martinha Fonseca, Carla Galrão e Bianca Lordelo para nos dar uma forcinha nessa escolha.

E então, vamos abrir esse guarda-roupa?

Martinha Fonseca aposta no cropped com saia fluida. (Foto: Reprodução)

Martinha Fonseca (@armariodemadame)

Eu gosto muito de roupa descomplicada, fresca e com algo de diferente para o réveillon - afinal a maioria está vestida com a mesma cor (branco) e eu não gosto de me sentir igual a todo mundo. Por isso, nesse look eu uni uma peça que eu amo e que acho que valoriza meu corpo, o cropped, com a saia fluida. Gosto da mistura de texturas e tecidos diferentes, enriquece o visual monocromático. Eu amo a cor branca, mesmo em outras épocas do ano, acho linda e sofisticada.

Carla Galrão optou pela saia plissada e dourada. (Foto: Reprodução)

Carla Galrão (@gordaroupa)

Eu acredito muito no poder das cores para iniciar um novo ano, por isso investi no tradicional branco, mas com uma saia dourada e plissada. Quero um ano de muita paz, prosperidade e dinheiro. Como não vou passar na praia, decidi usar um sapato branco, sem detalhes para não roubar a cena da saia. O sapato pode ser facilmente substituído por uma rasteirinha, para quem quiser pular as sete ondinhas. Lembre-se: o melhor look é o amor próprio. Vista o que te deixa confortável e te faz bem.

Bianca Lordelo deu espaço para o short saia com top fresquinho. (Foto: Reprodução)

Bianca Lordelo (@peripeciasdabia)

O ano de 2017 foi bastante intenso e, nesse finalzinho de ano, a gente deseja paz e tranquilidade também para 2018. Para aquele réveillon mais light, perto de amigos e familiares, minha sugestão são peças leves e de cores claras, como um short saia e um top fresquinho. Eu sinto que as cores mais claras conferem elegância e sutileza ao look. Um vestido básico mais curtinho ou uma calça pantalona folgadinha também caem super bem. Daí em diante mora o espaço para abusar dos acessórios com brilho e pedrarias, vale brincão, uma clutch, e até prendedores de cabelos. Para os pés, uma rasteirinha, que além de deixar o look com a cara do verão, é bem prática para quem quer colocar o pé na areia e pular ondinhas.

