Instagram vai mudar feed e voltar a mostrar fotos mais novas

Aplicativo não vai voltar a ser como antes, mas deve parar de mostrar fotos e vídeos muito antigos

Muita gente reclama da organização do fees no Instagram, que deixou de ser linear há um tempinho. Tem fotos de duas semanas atrás que aparecem e as pessoas se perguntam: por quê?

(Foto: Reprodução)

Mas parece que, finalmente, a empresa ouviu seus usuários e está disposta a mudar isso. O vice-presidente do Instagram foi ao Twitter comentar que vai escutar mais as reclamações dos usuários. "Estamos trabalhando todos os dias para melhorar o seu feed do Instagram, com as críticas (positivas e negativas) sempre em mente! Queremos começar a falar mais sobre o que estamos mudando e o porquê. Hoje é nosso primeiro passo, focado em deixar o feed mais novo, com posts mais recentes perto do topo.” explicou Kevin Weil.

A mudança promete que as postagens mais novas devem aparecer no topo do feed. Além disso, um botão levartá direto para os posts mais novos, o que vai impedir que ele atualize sem você querer, bem quando você está olhando a foto do crush.

“Com essas mudanças, seu feed vai ficar mais recente, e você não irá perder os momentos que te importam”, explicou a companhia em carta aberta. Essa não é a única novidade e, a partir de agora, todas as mudanças que forem acontecer na rede será avisada e todo feedback será levado em conta.

Pode se empolgar, mas nem tanto, porque o novo feed ainda não tem data para chegar. Mas é bom imaginar que a gente vai ver o registro da viagem do fim de semana logo na segunda, e não no fim de semana seguinte.