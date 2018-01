Instinto Fatal, de George Romero, será exibido nesta quarta (24)

Filme pouco conhecido do realizador norte-americano é destaque nesta quarta (24), às 18h, na Walter da Silveira

Será exibido nesta quarta-feira (24), às 18h, na Sala Walter da Silveira, um dos filmes menos conhecidos de George A. Romero, Instinto Fatal, também conhecido no Brasil como Comando Assassino (Monkey Shines/1988). A exibição do filme antecipa o III Cine Horror Bahia, festival de cinema fantástico que acontecerá que acontecerá em breve.

Instinto Fatal conta a história de Allan, um rapaz cheio de vida que tem uma linda namorada e sofre um acidente que o deixa tetraplégico. Cansado da hipocrisia dos que o rodeiam, só tem como amigo Geoffrey, que lhe dá uma macaca de presente. Ela é um experimento de laboratório que parece ter um cérebro quimicamente humano, o que a faz ter um contato telepático com Allan, passando a ameaçar todos que o cercam.

Para a professora de filosofia Ana Lima, que integra a equipe de curadoria do Cine Horror, a escolha de uma produção de Romero - morto no ano passado, aos 77 anos - que foge ao universo dos zumbis, é uma excelente oportunidade para a ampliar a percepção sobre obra deste grande cineasta norte-americano. "Este é um exemplar diverso e verdadeiramente original da filmografia de Romero, que não lida com criaturas mortas-vivas", ressalta a curadora.

Ana Lima destaca ainda o equilíbrio alcançado pelo realizador ao combinar a atmosfera "slasher", elementos de horror psicológico e viés cômico."Na relação aparentemente telepática de um homem tetraplégico com seu ajudante-macaco, Romero vai além do óbvio identificando relações entre sentimentos, emoções, significados e microexpressões. Embora tenha ganhado prêmios em alguns festivais, subestimado, 'Instinto Fatal' não foi acolhido pelo grande público", acrescenta.