Instituto fará consultas e exames oftalmológicos de graça no Barradão

Serão disponibilizados 500 atendimentos oftalmológicos para os moradores de Canabrava



O Instituto Nacional de Amparo à Pesquisa, Tecnologia e Inovação na Gestão Pública (INTS), vai oferecer gratuitamente consultas e exames oftalmológicos para os moradores do bairro de Canabrava e região no dia 14 de março. A ação será realizada das 07h às 17h, através do projeto De Olho na Saúde, no Estádio Manoel Barradas, conhecido como Barradão.



Para o atendimento, serão disponibilizados 500 atendimentos oftalmológicos, e os interessados deverão portar RG, CPF, comprovante de residência, cartão do SUS e ter idade acima de 30 anos.

O projeto tem como objetivo oferecer o atendimento oftalmológico nas comunidades carentes, proporcionando orientação, prevenção e tratamento de doenças oculares como catarata, glaucoma e degeneração macular (DMRI).





SERVIÇO

Exame gratuito de oftalmologia no Barradão

Data: 14 de março

Hora: 07h às 17h

Local: Estádio Manoel Barradas - R. Artêmio Castro Valente, 1 - Canabrava, Salvador - BA