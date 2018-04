Integrantes do Destiny's Child falam sobre show com Beyoncé

Grupo com o qual estrela ficou conhecida cantou 3 músicas no Coachella, no sábado (14). Michelle Williams e Kelly Rowland mostraram bastidores

Michelle Williams, integrante da formação mais conhecida do Destiny's Child, comemorou a reunião com Kelly Rowland e Beyoncé no show do festival Coachella, na Califórnia (EUA), na noite de sábado (14). "Minhas meninas! Essa noite não poderia ter sido mais mágica", escreveu a cantora no Instagram.

Depois de uma pausa de um ano na carreira, iniciada após dar à luz a gêmeos, Beyoncé fez um retorno grandioso no festival. Diante de mais de 100 mil pessoas, ela relembrou o trio com o qual ficou conhecida, no fim dos anos 1990.

Williams e Rowland também mostraram fotos dos bastidores da apresentação nas redes sociais.

As cantoras interpretaram três canções do grupo no palco, incluindo o hit "Say my name". Esse foi o primeiro reencontro do Destiny's Child desde o show do intervalo do Super Bowl de Beyoncé, em 2013.

Dueto com Jay-Z e feminismo - A estrela pop foi o grande nome dessa edição do Coachella. No ano passado, quando ainda estava grávida, ela cancelou a participação no festival por recomendação médica. No show, o marido da cantora, o rapper Jay-Z, também subiu ao palco para a canção "Deja vu".

Um áudio do ensaio da escritora Chimamanda Ngozi Adichie "Sejamos todos feministas" foi ouvido durante uma pequena pausa na apresentação.