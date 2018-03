Integrantes do Fifth Harmony anunciam pausa para focar em carreiras solo

Quarteto garante que apesar da parada, revelada hoje (19) no Twitter, shows marcados acontecerão





Fifth Harmony anunciou hoje, em um post no Twitter, uma pausa na carreira para que as integrantes sigam em carreira solo.

Confira nota na íntegra:

"Refletindo sobre os últimos seis anos desde que começamos no X-Factor, nós percebemos quão longe chegamos e apreciamos tudo, mais do que nunca. Nós tivemos uma jornada memorável juntas e não podemos nem começar a expressar nossa gratidão por todos vocês, por terem nos acompanhado nesta caminhada.

Depois de seis anos de trabalho duro e sem parar, nós percebemos que para nos mantermos autênticas a nós mesmas e à vocês, precisamos de um tempo de hiato do Fifth Harmony para perseguir projetos solo.

Estamos animadas e gratas em tirar um tempo para aprender a crescer criativamente e nos achar como indivíduos. Fazendo isso, nos permitimos passar por novas experiências, forças e perspectivas, que podemos trazer de volta à nossa família do Fifth Harmony.

Aos nossos Harmonizers, obrigada por tudo que vocês nos ajudaram a construir. Com seu amor e encorajamento continuaremos a crescer e apoiar uma a outra em tudo que fazemos, e continuaremos orgulhando vocês e nós mesmas.

Nós temos alguns shows marcados até o fim do ano que continuarão como agendados, e mal podemos esperar. Todo o amor, do fundo do nosso coração, de Dinah Jane, Lauren, Normani e Ally".

As integrantes do Fifth Harmony têm divulgado material solo desde a saída de Camila Cabello, que lançou seu álbum de estreia em janeiro.

Recentemente, Ally Brooke lançou o clipe do single Perfect, Lauren Jauregui lançou o clipe All Night com Steve Aoki, e Normani Kordei lançou clipe o Love Lies com Khalid.