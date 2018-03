Claudio Cunha*

Assim como em qualquer mercado, construtoras e empreiteiras precisam prestar cada vez mais atenção no que os clientes estão querendo. E, no cenário atual, o desafio vem em dobro para o nosso setor: com uma sociedade mais moderna e diversa, fica difícil até mesmo classificar as pessoas (consumidor alvo) em grupos específicos. Até pouco tempo atrás, era nítido que os apartamentos eram feitos, basicamente, pensando em grandes famílias. Imóveis espaçosos, muitos quartos e dependência completa eram atrativos que, hoje em dia, estão caindo em desuso. O que vemos é um movimento cada vez maior de casais jovens e sem filhos, famílias monoparentais, entre outras estruturas familiares. Cresce também o número de pessoas acima dos 60 anos que buscam aproveitar a vida e morar com praticidade e conforto.

Para lidar com esses desafios, as empresas aumentam o foco na inteligência de mercado, buscando entender quem são seus clientes e traçar um planejamento mais assertivo. No caso da JVF Empreendimentos, por exemplo, análise feita pelo grupo apontou que seus clientes são, na maioria, homens ou mulheres solteiros, com idade entre 31 e 40 anos. O número expressivo de funcionários públicos entre eles é atribuído por André Marques - coordenador comercial da empresa - às facilidades de financiamento que o serviço público oferece. Responsável por empreendimentos em andamento, como o Vivace, Allegri e Adorato, todos no Cabula, a JVF aposta nos itens de lazer como o grande diferencial dos seus projetos, constituídos principalmente por apartamentos de dois quartos. Com essa análise dos seus clientes, é possível direcionar as campanhas e ações da empresa. O perfil dos empreendimentos mais desejados e vendidos atualmente está na forma como o cliente o vê. A nova classe média, por exemplo, surge apostando em uma realidade de médio prazo, mais interessada na utilidade do imóvel do que em grandes novidades. Esses clientes se assemelham ao perfil do cliente investidor. Na maioria das vezes, a compra é feita sem apelo emocional e, por isso, é pensada a médio prazo. A ideia é gerar lucro e rentabilidade na hora de alugar ou revender o imóvel. Por isso, são levados em consideração aspectos como áreas da cidade que estejam em expansão, metragem, diferenciais do imóvel e o padrão de acabamento. Muitas vezes, o ganho principal acontece ainda na hora da compra: bons negócios, pagamento facilitado e o menor preço possível. Já os clientes com menor capacidade de compra precisam encontrar projetos com uma boa relação custo-benefício, como os da MRV Engenharia, com apartamentos compactos, formas de pagamento facilitadas e taxas de condomínio de baixo custo.

Trazendo outro exemplo, a chamada classe alta tem buscado novidade, segurança e tecnologia. Pensando nisso, a Dona Empreendimentos vem se destacando pela ousadia e fuga da padronização. Criatividade e exclusividade têm sido usadas para criar um imóvel cada vez mais sob medida de acordo com o interesse do comprador. O Nouveau, empreendimento lançado no Horto Florestal, traz um conceito inovador, com projeto arquitetônico diferenciado e que atende um desejo de compra de um público mais jovem e exigente. Mas vale destacar que mais de 30% dos clientes estão acima dos 50 anos. Antonio Carlos Medrado, engenheiro civil e CEO da em presa, defende que, independentemente da classe econômica ou da idade, o cliente atual tem se interessado por novidades. Seu foco é equilibrar diferenciais e viabilidade do projeto, sem que isso influencie no preço do metro quadrado, para se manter competitivo no preço de venda. De uma forma geral, destaca-se o compromisso com o interesse do cliente. É ele que temos que ouvir e atender no momento de fazer um empreendimento, pois é essencial pensar nas comodidades e particularidades de cada um. Com isso em mente, o mercado imobiliário tem o que é preciso para se fortalecer cada vez mais.

*é presidente da Associação de Dirigentes de Empresas do Mercado Imobiliário da Bahia (Ademi)