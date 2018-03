Interventor quer aplicar dinheiro recuperado pela Lava Jato na segurança

A ideia é que recursos recuperados pela operação sejam usados para reequipar as polícias do Rio, investir em frota e ainda adquirir equipamentos de investigação e inteligência

O responsável pela intervenção federal na segurança do Rio, Walter Braga Netto, pediu ao juiz Marcelo Bretas que os recursos fruto de corrupção recuperados pela operação Lava Jato sejam direcionados à segurança pública. Netto teria feito o pedido enquanto participava de uma reunião com o juiz da Lava Jato no Rio hoje pela manhã.

Segundo o portal de notícias UOL, a ideia é que recursos recuperados no âmbito da operação sejam usados para reequipar as polícias do Rio, investir em frota e ainda adquirir equipamentos de investigação e inteligência.

A equipe responsável pela intervenção federal na segurança do Rio de Janeiro quer a colaboração da Operação Lava Jato no Estado, que investiga esquema milionário de desvio de recursos supostamente chefiado pelo ex-governador Sérgio Cabral (MDB).

Até o momento, o general Walter Souza Braga Netto, só têm em mãos o orçamento para a segurança do Estado do Rio que, no ano passado, teve 89% destinado à rubrica "pessoal e encargos sociais" (vencimentos de servidores ativos, inativos e pensionistas), enquanto 9% foram para o custeio e menos de 1% para investimentos. Nenhum anúncio oficial foi feito em relação a um investimento federal na intervenção.

As queixas principais para a segurança no estado são porque os policiais trabalham com armamento obsoleto e faltam equipamentos, como coletes e munição. A estrutura precária acaba afetando a tropa policial e torna os agentes mais propensos a se tornarem vítimas do crime. A meta dos interventores é recompor o efetivo e recuperar a infraestrutura, como viaturas e armamento.