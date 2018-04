Irecê e Alagoinhas terão inimigos no mesmo palanque nas eleições

por Luan Santos

As cidades de Irecê e Alagoinhas terão uma peculiaridade em comum nas eleições deste ano: inimigos declarados estarão no mesmo palanque, ao lado do governador Rui Costa (PT).

Na primeira, os ex-prefeitos Zé das Virgens (PCdoB) e Luizinho Sobral (Podemos) disputam uma vaga na Assembleia. Em Alagoinhas, os também ex-prefeitos Joseildo Ramos (PT) e Paulo Cezar Simões (PDT) vão concorrer a deputado federal e estadual, respectivamente.

Luizinho e Zé das Virgens, diga-se de passagem, fazem parte de famílias que disputam o poder em Irecê há décadas: os Sobral e os Dourado. A última vez que se enfrentaram nas urnas foi em 2012, com vitória para o clã Sobral. Foi também em 2012 que Paulo Cezar e Joseildo se enfrentaram pela última vez. O pedetista saiu vencedor sobre o petista.