Irecê, Porto Seguro, Valença e Brumado são selecionadas para receber curso de Medicina

Previsão do MEC é de que a entrega dos cursos ocorra em dezembro deste ano

O Ministério da Educação anunciou nesta quinta-feira (22) que 28 municípios do país foram selecionados para implantação do curso de graduação em Medicina. No estado da Bahia, foram escolhidos os municípios de Irecê, Porto Seguro, Valença e Brumado. Prefeitos e representantes das secretarias de saúde dessas cidades estiveram em Brasília na quarta-feira (21) e assinaram o termo de compromisso para a implantação dos cursos.



“O primeiro propósito com a implantação desses novos cursos é preservar a qualidade da formação médica no Brasil”, disse o ministro Mendonça Filho, que estará em Alagoinhas na próxima terça (27) para inauguração do curso de Medicina da Estácio na Faculdade Estácio de Alagoinhas.

“Em segundo lugar, vamos gerar mais oportunidade na formação médica em municípios distantes, onde a população muitas vezes não tem acesso a médicos e profissionais ligados à saúde. Expandir e interiorizar a formação médica é fundamental para que a gente possa ter uma boa formação de um lado e mais oportunidades para quem precisa de acesso a saúde de boa qualidade”.



Segundo o secretário de Regulação e Supervisão da Educação Superior (Seres) do MEC, Henrique Sartori, para autorizar a abertura de vagas nas regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste do país, foi feito um levantamento a fim de identificar quais municípios estavam em condições de receber os novos cursos de medicina. A medida reforça a política do MEC de interiorização da educação superior.



Seleção

“Os municípios selecionados passaram por uma seleção criteriosa em relação à sua capacidade de saúde”, disse Sartori. “[Foram avaliados] os equipamentos de saúde que existem no município, tudo aquilo que indica a Lei nº 12.871, que é a Lei dos Mais Médicos, em relação ao quantitativo de leitos no município, ao hospital com potencial para se tornar um hospital de ensino, equipe de atenção básica e um campo de prática que garanta aos alunos uma boa educação e uma educação de qualidade”.



A previsão é que a entrega dos cursos seja feita em dezembro deste ano. “O próximo passo agora é abrir o edital de seleção de mantenedoras, no qual as faculdades serão selecionadas nesses municípios que hoje assinaram o termo de compromisso”, garante Sartori, reforçando que o processo deve durar oito meses.



Também presente ao evento, o secretário de Educação Superior (Sesu) do MEC, Paulo Barone, destacou que a parceria entre o governo federal e as prefeituras é fundamental para o sucesso do empreendimento. “O papel do MEC é garantir cursos de boa qualidade em todo o país”, afirmou.