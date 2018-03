Irmãos gêmeos e primo são mortos enquanto dormiam

O crime ocorreu em Riachão das Neves, no Extremo Oeste do estado, por três homens encapuzados; polícia investiga autoria e circunstâncias

Três homens da mesma família foram assassinados na madrugada deste sábado (17) enquanto dormiam no município de Riachão das Neves, no Extremo Oeste da Bahia, a 918 quilômetros de Salvador. Adriano Dias dos Santos e André Dias dos Santos, ambos de 28 anos, eram irmãos gêmeos, enquanto Cleanderson Dias dos Santos, 21, era primo deles.

Eles foram mortos dentro da casa onde moravam, no Centro da cidade, por volta das 5h, por homens armados que invadiram a residência e realizaram diversos disparos contra as vítimas. Segundo a Polícia Militar, o crime foi cometido por três homens encapuzados, que invadiram a casa e alvejaram as vítimas.

Ao entrarem na casa, os criminosos foram direto para os locais onde dormiam as vítimas e realizaram os disparos. Os tiros foram ouvidos por vizinhos, que chamaram a polícia logo após o ocorrido.

A PM informou que a 86ª Compainha Independente de Polícia Militar (CIPM) foi acionada para atender à ocorrência na rua Princesa Isabel. "A guarnição isolou a área e acionou a pericia técnica para proceder com a remoção dos corpos", comunicou.

Os corpos foram removidos para o Instituto Médico Legal de Barreiras pelo Departamento de Polícia Técnica (DPT), que chegou ao local no início da manhã. Além disso, o DPT também realizou perícia na residência.

Não há informações sobre o veículo que eles utilizaram para chegar ao local do crime e para a fuga. Além das três vítimas, a mãe e uma avó dos gêmeos, além de duas irmãs deles, também estavam na casa, mas não foram atacadas pelos criminosos. A suspeita é que tenha sido um crime de execução. As investigações sobre a autoria e circunstâncias do crime serão realizadas pela Polícia Civil.