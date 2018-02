Irmãos Macêdo se apresentam no Domingo no TCA

No show Carnaval Música Revolução, músicos misturam histórias e canções que marcaram a festa

Os filhos de Osmar Macêdo comandam uma ressaca de Carnaval diferenciada no Teatro Castro Alves nesse domingo (25). O show Carnaval Música Revolução conta a história da carreira dos irmãos mais musicais da Bahia. O espetáculo começa às 11h e os ingressos custam R$ 1| e R$ 0,50 , vendidos apenas no dia do evento, a partir das 9h, com acesso imediato ao teatro.

O projeto é uma releitura da obra da família, apresentada com instrumentos eletroacústicos, numa nova forma de executar o repertório, mostrando as várias nuances de um som que é matriz. O público poderá ouvir as músicas tão conhecidas com uma nova sonoridade, resgatando uma trajetória de mais de 40 anos.

Para o diretor artístico Andrezão Simões o espetáculo é rico e revelador. “Tenho certeza de que muita gente não sabe como tudo aconteceu”, afirma, ressaltando que a apresentação passa pela criação da primeira guitarra elétrica do Brasil, o pau elétrico, sua evolução e inovações propostas por Armandinho, até se tornar a guitarra baiana. "A viagem neste espetáculo explora toda a musicalidade que influenciaria gerações de artistas baianos e transformaria o Carnaval de Salvador na maior festa de participação popular do planeta. A plateia vai reviver a magia do trio elétrico em diferentes épocas sem sair da poltrona”, completa.

No palco, Os Irmãos Macêdo estarão ainda com Yacoce Simões, que também assina a direção musical, Manoel Stanchi e Citnei Dias. Para Yacoce, que acompanha os Macêdo há mais de 20 anos, “o espetáculo é uma justiça com a história da música produzida na Bahia".

SERVIÇO

Domingo no TCA apresenta: Os Irmãos Macêdo – “Carnaval – Música – Revolução”

Onde: Sala Principal do Teatro Castro Alves

Quando: 25 de fevereiro (domingo), 11h

Quanto: R$ 1 | R$ 0,50)

* Vendas somente no dia, a partir de 9h, com acesso imediato do público.