Isaac Edington: “Estamos fazendo o maior carnaval da história”

Presidente da Saltur comenta sucesso do Carnaval em entrevista para a coluna Alô Alô CORREIO

Alô Alô Correio esteve, no sábado (10), no Campo Grande, com o presidente da Saltur, Isaac Edginton, que está comemorando os resultados do Carnaval de Salvador 2018. “Estamos fazendo o maior carnaval da história dessa cidade”, disse Isaac enquanto recebia diversas ligações e mensagens de WhatsApp, principalmente de artistas e colaboradores, que buscavam alinhar os últimos detalhes para as apresentações apoiadas pela Prefeitura de Salvador. Abaixo, em formato de vídeo, o resumo da entrevista. Play!