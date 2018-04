Isis Valverde está grávida do primeiro filho, diz colunista

Atriz teria descoberto gravidez enquanto esteve separada de André Resende

A atriz Isis Valverde está grávida do primeiro filho. A informação foi divulgada pelo colunista Leo Dias, do jornal 'O Dia', na tarde desta segunda-feira (9). Segundo a publicação, a global descobriu a gestação quando ainda estava separada do atual noivo e pai do bebê André Resende e, por isso, os dois decidiram retomar o relacionamento.





Procurada, a assessoria de imprensa de Isis não confirmou a informação. De acordo com o colunista, Isis estaria negociando a notícia da chegada de seu primeiro filho com uma empresa especializada em resultados de testes, a mesma que Taís Fersoza, Juliana Alves e Milena Toscano fizeram. As mamães famosas costumam embolsar cerca de R$ 25 mil com o anúncio.