Atriz teria descoberto gravidez enquanto esteve separada de André Resende

A atriz Isis Valverde está grávida do primeiro filho. A informação foi inicialmente divulgada pelo colunista Leo Dias, do jornal 'O Dia', na tarde desta segunda-feira (9), e confirmada pela atriz agora à noite. Segundo o colunista, a global descobriu a gestação quando ainda estava separada do atual noivo e pai do bebê André Resende e, por isso, os dois decidiram retomar o relacionamento. Isis usou suas redes sociais para negar essa parte da notícia.

Por volta das 19h, Isis postou uma foto do seu cachorro de estimação com uma mensagem escrita à mão. "Mamãe vai me dar um humano". Ela confirmou a gravidz e diz que está "radiante". "Em dezembro nos separamos por um breve período. Mas sofremos muito com isso, afinal, nos amamos e sempre desejamos construir algo maior! Não aguentamos a saudade e retomamos nossa história, decidindo que moraríamos juntos e que deixaríamos a porta aberta para que Deus nos presenteasse com um filho. Isso seria um sonho realizado. Levamos isso adiante até o convite de uma novela chegar. Massssss… para a nossa surpresa, Deus mandou nosso pacotinho. Estamos radiantes e gratos por tudo que estamos construindo. Nossa família agradece todo o carinho vindo de vocês e também lamenta a forma agressiva e mentirosa como esta notícia linda chegou aos nossos amigos íntimos! SIGAM EM PAZ!I", escreveu.

Antes, Isis fez um post só para negar a informação de Leo Dias de que teria reatado a relação por conta da gravidez. Ela também negou que faria o anúncio da gravidez em parceria com uma empresa de testes de gestação, ganhando no processo R$ 25 mil. "Não, nós não reatamos o relacionamento por causa de uma gravidez. Até porque não acredito que um filho segura uma relação. Além disso, eu, uma feminista ativa, acredito que uma mãe solteira pode sim dar conta da criação de um filho. Nenhuma mulher tem a obrigação de se casar ou ter qualquer relação íntima com o pai da criança, caso ela não o ame de verdade. Não, minha gravidez não foi descoberta em meio a uma separação! A vinda do nosso filho foi algo desejado. O que nos deixou mais chocados foi a invenção da venda do nosso filho para uma empresa de testes de gravidez! Foi dito que nosso filho seria vendido como uma forma de post, coisa que jamais faríamos. Espero do fundo do meu coração que esta profissão tão linda, que é a de um jornalista, caminhe sempre na luz da verdade dos fatos, sem trabalhar nas sombras da mentira expondo famílias", escreveu.

Isis e André estão passando férias no México.

