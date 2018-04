Isis Valverde fala sobre primeira gravidez e cobrança dos fãs

Atriz abriu o jogo sobre os últimos fatos do seu relacionamento e esclareceu a 'demora' para mostrar a barriga

Em uma sequência de duas publicações no seu perfil oficial do Instagram, a atriz Isis Valverde confirmou, há seis dias atrás, a sua primeira gestação. Esclarecendo publicações de rumores que encontrou pela web, a atriz, que não costuma divulgar muito sobre a vida pessoal, abriu o jogo e pontuou na primeira legenda:

"(...)Não, nós não reatamos o relacionamento por causa de uma gravidez. Até porque não acredito que um filho segura uma relação. Além disso, eu, uma feminista ativa, acredito que uma mãe solteira pode sim dar conta da criação de um filho. Nenhuma mulher tem a obrigação de se casar ou ter qualquer relação íntima com o pai da criança, caso ela não o ame de verdade. Não, minha gravidez não foi descoberta em meio a uma separação!", afirmou Isis Valverde, demonstando felicidade pela gravidez, mas tristeza pela "forma agressiva e mentirosa" com que ela foi divulgada pelo jornalista Leo Dias, que antecipou a informação durante o programa Fofocalizando, do SBT.

Confira a postagem completa:



Isis contou detalhes da sua relação com o noivo, o modelo André Resende

(Foto: Felipe Panfili/Divulgação)

Com a abertura dada sobre o assunto, alguns seguidores passaram a 'cobrar' uma foto da barriga, ainda não aparente na sua primeira gravidez. Ontem (15), Isis chegou a emitir resposta para um seguidor, que perguntou pela barriga em uma foto em que a artista aparece de biquíni. "Calma, tô de muito pouco. Lá pelos 3 meses que começa a aparecer. Povo ansioso (risos)", respondeu.

Após a primeira postagem, em que abordou como foco a sua relação com o noivo, André Resende, Isis ainda afirmou: "Em dezembro nos separamos por um breve período. Mas sofremos muito com isso, afinal, nos amamos e sempre desejamos construir algo maior! Não aguentamos a saudade e retomamos nossa história, decidindo que moraríamos juntos e que de e que deixaríamos a porta aberta para que Deus nos presenteasse com um filho. Isso seria um sonho realizado. Levamos isso adiante até o convite de uma novela chegar. Massssss… para a nossa surpresa, Deus mandou nosso pacotinho. Estamos radiantes e gratos por tudo que estamos construindo. Nossa família agradece todo o carinho vindo de vocês e também lamenta a forma agressiva e mentirosa como esta notícia linda chegou aos nossos amigos íntimos! Sigam em paz", contou a apaixonada, que ainda disse que deve oficializar a união em maio deste ano.