Ismerim vai oficializar candidatura à presidência da FBF na próxima quinta

Por Jairo Costa Jr., com Luan Santos

O advogado Ademir Ismerim vai oficializar sua candidatura à presidência da Federação Baiana de Futebol (FBF) na próxima quinta-feira. Ismerim tem como trunfo o apoio de um time de políticos, como os deputados estaduais Sandro Régis (DEM), Marcelo Nilo (PSL) e Angelo Coronel (PSD), e os federais Arthur Maia (PPS), Uldurico Junior (PV) e José Carlos Aleluia (DEM). O prefeito ACM Neto (DEM) e o vice-prefeito Bruno Reis (MDB) também estariam com ele, informou Ismerim à Satélite. “Nos últimos dias, estávamos fazendo as tratativas, costurando os apoios. O projeto ganhou corpo”, afirmou o advogado, que é um dos principais especialistas em Direito Eleitoral da Bahia.

BaVi

Ademir Ismerim disse que procurou o presidente do Bahia, Guilherme Bellintani, de quem aguarda resposta. Contou ainda que vai procurar o Vitória e clubes do interior para buscar apoio. Ele vai disputar o comando da FBF contra Ednaldo Rodrigues, há 15 anos na presidência da federação.

"Para se ter uma ideia do tamanho do problema, se o governo do estado resolvesse quitar as obrigações assumidas com o consórcio até dezembro desse ano, teria ao todo desembolsado R$ 2,1 bilhão e não só R$ 680 milhões, como alardeado pelos deputados da base", Hildécio Meireles, deputado estadual do PMDB, ao ressaltar que o contrato com a Arena Fonte Nova tem gerado prejuízos para os cofres públicos.

Brechas na janela

A janela partidária que será aberta na próxima quarta-feira é restrita a deputados, mas sete vereadores de Salvador querem aproveitar para trocar de legenda. Carlos Muniz (Podemos) e José Trindade (PSL) já decidiram deixar suas legendas. Daniel Rios deve seguir os passos do irmão, o deputado estadual David Rios, que está decidido a deixar o PMDB. Já Maurício Trindade pode sair do DEM caso entre na disputa por uma vaga na Assembleia este ano.

Pelas beiradas

O vereador Joceval Rodrigues (PPS), que deve ser candidato a deputado estadual, foi convidado por diversos partidos, mas ainda analisa o cenário antes de decidir o futuro. Além disso, dois integrantes do PV estudam deixar a legenda e podem ter o PHS como destino, segundo apurou a coluna.

Tiro de largada

Cardeais da oposição garantem que a ascensão do prefeito ACM Neto à presidência nacional do DEM, na terça-feira que vem, será estopim para sua candidatura ao governo do estado.

Nariz torcido

Lideranças políticas do Recôncavo baiano aliadas ao prefeito de Santo Antônio de Jesus, Rogério Andrade (PSD), estão resistindo a apoiar o filho dele para deputado estadual. Caciques de cidades próximas questionam a falta de experiência de Rogério Filho (que vai disputar a eleição com 21 anos), mesmo tendo por trás a popularidade do pai e do avô, Aloísio Andrade, que foi prefeito de Elísio Medrado.

Bota-fora

O deputado estadual Hildécio Meireles (PMDB) é um dos mais decididos a deixar o partido caso não haja mudança no comando da legenda. Ele pretende tomar a decisão nos próximos dias. A aliados, diz que a decisão mais provável é sair. Luciano Simões Filho e David Rios, da mesma bancada, estão em rumo igual.

Pílula

Laço forte Amiga da ex-primeira-dama Fátima Mendonça, a promoter e empresária Marta Góes ganhou um cargo no governo estadual. Será coordenadora na Secretaria do Trabalho, Emprego, Renda e Esporte. A nomeação saiu meses após o fechamento de seu restaurante na Ceasinha do Rio Vermelho, outro mimo da amiga.