Israel inicia construção de novo trecho de muro na fronteira com o Líbano

Israel começou a levantar um novo trecho do muro de concreto na sua fronteira com o Líbano, informou nesta segunda-feira (9) a Agência Nacional de Notícias do Líbano (NNA, na sigla em inglês). A construção, na área fronteiriça de Kfar Kila, começou ontem, quando o exército israelense instalou 24 blocos de concreto de seis metros de altura e 1,2 metro de largura, e continua hoje, acrescentou a NNA.

Devido à construção do muro, o exército libanês e a Missão de Paz da ONU no Líbano (Finul) desdobraram tropas no local. Fontes da Finul disseram à Agência Efe que desde domingo foram construídos cerca de 200 metros do muro em área israelense, em um trecho da fronteira que não está em disputa entre ambos os países. A informação é da EFE.

Durante uma reunião entre representantes de Israel, do Líbano e da Finul, realizada na semana passada, os israelenses se comprometeram a não construir o muro nas regiões controversas, segundo a fonte.

O ministro da Defesa do Líbano, Yacub Saaraf, afirmou hoje que Israel viola as convenções internacionais “de forma insolente e contínua" com o objetivo de "atentar contra a estabilidade e segurança do Líbano", segundo a NNA.

Tensão

A tensão entre ambos os países aumentou depois do anúncio de Israel, em dezembro do ano passado, de seus planos de construção do muro fronteiriço. O primeiro trecho começou a ser construído em fevereiro na região de Ras Nakura, embora nem o Exército nem a Finul tenham informado a extensão do mesmo.

As autoridades libanesas se opõem à construção, já que há 13 pontos nos quais ambos os países estão em desacordo quanto ao traçado da fronteira, que não foi delimitada oficialmente.

O presidente do Líbano, Michel Aoun, em entrevista a veículos de imprensa franceses, declarou neste domingo que a construção desse muro não deve levar a um conflito armado e que o Líbano encontrará uma solução se a ONU não conseguir resolver o litígio entre os dois Estados.