'Isso é normal', diz governador do RN após ter carro particular roubado

Robinson Faria (PSD) não estava presente na hora do crime; veículo foi levado durante um arrastão

O governador do Rio Grande do Norte teve o carro roubado por criminosos na noite desta terça-feira (27), em Monte Alegre, na Grande Natal. Durante uma entrevista na manhã desta quarta-feira (28) para emissoras locais Robinson Faria (PSD) ainda afirmou considerar 'normal' a situação.

"Uma fatalidade. Aconteceu. Meu carro particular estava em Monte Alegre, foi deixar um familiar lá, uma pessoa da família. Chegaram quatro elementos de surpresa e levaram o carro. Isso acontece com qualquer um”, frisou. “Isso é normal”, acrescentou.

De acordo com o G1, ainda durante a entrevista, o governador afirmou que "80% dos veículos roubados no estado são recuperados pela polícia", e que ele espera que o carro dele também esteja "dentro deste patamar".

O governador não estava presente na hora do crime.

O roubo

O carro do governador, um modelo Hilux, estava com o motorista dele, que foi a Monte Alegre deixar um parente em casa. Foi quando aconteceu o assalto. De acordo com a Polícia Militar, quatro bandidos armados invadiram a residência deste familiar e fizeram um arrastão. Na fuga, levaram a Hilux.

Policiais do pelotão de Monte Alegre e de várias cidades da região foram mobilizados para tentar recuperar o carro. O rastreador apontava que a caminhonete estava perto de uma lagoa na zona rural do município, mas até a última atualização desta matéria o veículo não havia sido encontrado.

Um por hora

Dados da Secretaria de Segurança Pública e da Defesa Social (Sesed) revelam que o estado fechou o ano de 2017 com uma média de 23 veículos roubados ou furtados por dia, ou seja, praticamente um a cada hora.