Itapuã: PM terá policiais infiltrados na lavagem; veja esquema de trânsito 

Evento acontece nesta quinta-feira (1º)

A Lavagem de Itapuã, que será realizada na próxima quinta-feira (1º), causará mudanças no trânsito do bairro e adjacências. Além disso, haverá reforço no policiamento do bairro. A Polícia Militar terá 545 profissionais, 19 postos elevados de observação e cinco de comando, além do reforço nas principais vias de acesso. O efetivo atuará com o apoio de tropas especializadas (Operação Gêmeos e Apolo, Esquadrões Águia e de Polícia Montada, Batalhão de Choque e Rondesp Atlântico).

Uma delegacia especial de área será montada nas proximidades da Sereia de Itapuã. No total serão 22 policiais entre delegados, escrivães e investigadores. "Também haverá equipes de policiais infiltrados misturados à multidão, para coibir ações criminosas", destacou a Secretaria da Segurança Pública da Bahia (SSP-BA). Os bombeiros terão 118 pessoas na área da lavagem, sendo 48 guarda-vidas.

A Transalvador irá bloquear vias, proibir estacionamento de veículos, além de mudar o sentido do trânsito em determinados locais, já a partir da 0h. A circulação de veículos será proibida, das 7h às 19h, na Av. Octávio Mangabeira, a partir da Rua Yemanjá, na Praça da Sereia, na Av. Dorival Caymmi, entre a Praça da Sereia e a Rua Clementino Heitor de Carvalho, e na Rua Aristides Milton, entre a Praça da Sereia e o acesso à Ladeira do Abaeté.

Será proibido estacionar, de 0h às 19h, no lado direito da Rua Yemanjá. A via funcionará em sentido único de tráfego, das 7h às 19h, entre o Habib”s e o Condomínio Casa Blanca. O tráfego estará invertido na Av. Octávio Mangabeira, nos mesmos período e trecho, entre o Condomínio Casa Blanca e o Habib’s.

Os veículos que circulariam pelo trecho interditado terão como opções de tráfego, no sentido centro, seguir pelo Viaduto Mário Andreaza, Av. Luiz Viana (Paralela), Av. Orlando Gomes, até alcançarem a Av. Octávio Mangabeira. Já quem busca chegar a Itapuã, deve seguir pela Av. Octávio Mangabeira, retornar em frente à guarita de acesso ao Estacionamento Sol Park, prosseguindo pela Av. Octávio Mangabeira, Av. Orlando Gomes, Av. Luiz Viana (Av. Paralela), e Av. Dorival Caymmi.

No período noturno, das 19h do dia 1º às 2h da madrugada, trânsito e estacionamento de veículos estão proibidos também na Rua Aristides Milton, Praça Dorival Caymmi, Rua Genebaldo Figueiredo, Rua João do Peixe e Rua Arnaldo Francelino.

Por onde trafegar?

No período, os veículos com destino à Rua Professor Souza Brito, Jardim Encantamento, Loteamento Pedra do Sal, Alameda da Praia e adjacências terão como opção de tráfego a Av. Dorival Caymmi, Rua Paulo Afonso Baqueiro, Ladeira do Mirante do Abaeté, Largo do Abaeté, Ladeira do Abaeté.

Já os condutores provenientes da Rua Professor Souza Brito, com destino à Nova Brasília de Itapuã, terão que seguir pela Ladeira do Abaeté, Largo do Abaeté, Ladeira do Mirante, Rua Paulo Afonso Baqueiro, Av. Dorival Caymmi.

Onde ficarão as barreiras de trânsito?

A Transalvador instalará barreiras de trânsito, das 4h às 19h do dia 1º, nas seguintes vias: Av. Octávio Mangabeira / Saída do Estacionamento do Casquinha de Siri; Av. Octávio Mangabeira / Rua Aristóteles da Costa Leal; Av. Octávio Mangabeira / Rua João da Silva Rego; Av. Octávio Mangabeira / Pirambeba; Av. Octávio Mangabeira / Rua Albacora; Av. Octávio Mangabeira / Rua Sargento Renato Santos; Av. Octávio Mangabeira / Rua Beiju Pira; Av. Octávio Mangabeira / Rua Palame. Av. Dorival Caymmi / Rua Genebaldo Figueredo – Hiper Boi; Rua do Tamarineiro / Praça do Tamarineiro (antes da Coelba); Rua do Tamarineiro / Ladeira do Abaeté; Rua Aristides Milton / Praça Dorival Caymmi; Tv. Genebaldo Figueredo; Rua Genebaldo Figueredo / Tv. Genebaldo Figueredo; Rua Genebaldo Figueredo / Rua do Gravatá; Rua Aristides Milton / Rua João do Peixe (ao lado do Shopping Itapuã); Rua Aristides Milton / Rotatória do Posto 12 (sentido Centro).Das 7h às 19h do dia 1º, as barreiras funcionarão nas seguintes vias: Av. Octávio Mangabeira (retorno para Av. Orlando Gomes – em frente ao Cond. Sol e Maré); Av. Octávio Mangabeira / Rua Yemanjá (após o Atacadão); Rua Aristides Milton / Rotátoria do Posto 12 (em frente ao Hotel Luar de Itapuã); Av. Dorival Caymmi (em frente ao 7º Centro de Saúde); Av. Dorival Caymmi (2ª rotatória, sentido Itapuã).