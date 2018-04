Ivete antecipa fim da licença maternidade para fazer show de graça em Salvador

A festa será a última atração em homenagem ao aniversário de Salvador

Parece que foi ontem que Ivete Sangalo ostentava a barriga enorme das gêmeas Marina e Helena. No show no Festival da Virada ela precisou até se apoiar em um banquinho, e a festa marcou a retirada da baiana da cena artística para o nascimento das duas princesas. Quatro meses depois, os fãs da cantora já podem ficar animados porque ela está de volta. E em grande estilo.

Na manhã desta sexta-feira (13), o prefeito ACM Neto e o diretor regional da Heineken, Maurício Cafezeiro, anunciaram que Ivete Sangalo vai realizar um show no próximo dia 29, no último domingo do mês de abril. A cantora vai desfilar em um trio elétrico da região do Clube Espanhol, em Ondina, até o Farol da Barra. A festa será gratuita e a concentração será às 17h30.

A notícia foi dada com exclusividade, ontem, por Rafael Freitas, do Alô Alô CORREIO.

Ivente precisou de um banco durante o Festival da Virada (Foto: Arquivo CORREIO)

Nesta sexta, a prefeito contou que todos os anos a prefeitura oferece um show pra a população como comemoração pelo aniversário da cidade, em um palco montado em frente ao Farol da Barra. Esse ano a estrutura não foi montada, mas de forma proposital. O município queria fazer uma surpresa e, depois de conversar com Ivete, optou por usar um trio elétrico. A expectativa é de que a baiana arraste uma multidão.

"A gente vinha preparando essa surpresa para a cidade. Não anunciei antes porque a gente tinha todo um ajuste que estava fazendo com a própria Ivete e com a Schin. A Schin está garantindo 100% dos recursos para a realização desse evento, portanto, não há nenhum desembolso por parte da prefeitura. A agente fica muito feliz porque o último show de Ivete antes da sua licença maternidade foi em Salvador, e o que vai marcar o seu retorno será aqui também", afirmou ACM Neto.

Cantora após o nascimento das filhas (Foto: Divulgação)

O prefeito disse também que a data do dia 29 de abril foi pensada levando em consideração o feriado prolongado, porque no dia 1º de maio, uma terça-feira, será feriado pelo Dia do Trabalhador. O município acredita que muitos turistas poderão aproveitar para passar esses dias na capital baiana.

O diretor regional da Heineken Brasil, empresa proprietária da marca Schin, destacou a relação com a Bahia, e disse que a escolha de Ivete para comandar a festa foi uma homenagem aos baianos e à própria cantora.

"A gente tem a honra de estar fazendo essa festa acontecer. É um presente para a cidade pelos 469 anos, e uma homenagem a Ivete que já tem um longo tempo com a gente, mais de 10 anos como embaixadora da marca. É um presente para os baianos, e eu, como baiano, fico muito feliz com isso", afirmou Cafezeiro.

Anúncio da festa aconteceu na prefeitura (Foto: Marina Silva/ CORREIO)

Saudade

O anúncio oficial aconteceu na prefeitura, na Praça Municipal. A possibilidade de Ivete aparecer durante o evento gerou um burburinho, mas os curiosos terão que aguardar até o dia 29 para ver a cantora. Na falta da estrela, o cartaz com o anúncio do evento e a foto da artista foi alvo das selfs.

Em nota, Ivete disse que está com saudades do carnaval. "Em breve estarei de volta de uma forma muito grandiosa para mim, por tudo que Salvador representa na minha vida. Eu estava com muita saudade do carnaval, por não ter feito neste ano. Poder estar em um trio elétrico nas ruas de Salvador não é um presente só para a cidade, é um presente para mim, literalmente", disse.

Conhecida nacional e internacionalmente, Ivete Sangalo é reverenciada no mundo todo como uma das maiores estrelas da música brasileira. Ela deu à luz as duas meninas durante o período de carnaval em Salvador, em fevereiro. Além das gêmeas, ela é mãe do pequeno Marcelo, 8 anos.

Ivete dança no dia do nascimento de Marina e Helena (Foto: Divulgação)

Presente

O show do dia 29 de abril vai encerrar a série de presentes que a prefeitura preparou para celebrar o aniversário da cidade. No total, foram mais de 60 atrações em 14 locais da cidade. Antes, será lançado na próxima semana o edital para requalificação do trecho da Avenida Sete de Setembro entre a Casa De Itália e a Praça Castro Alves. As obras devem começar no próximo semestre.

A maior parte dos eventos aconteceram entre os dias 23 de março e 1º de abril, durante o Festival da Cidade. Entre os shows, os destaques foram Psirico, Léo Santana, Duas Medidas, Marina Lima e Aviões do Forró.

As comemorações contaram ainda com outras opções culturais e de esporte e lazer, como encenações teatrais a preços populares, exposições culturais e festival de dança e poesia, entre outros.

Hospital Municipal já está em funcionamento (Foto: Arquivo CORREIO)

Nesse período foi entregue a Casa do Carnaval, e assinada a ordem de serviço para início das obras do BRT Lapa-LIP. Além da inauguração do primeiro Hospital Municipal, em Boca da Mata.

As ações aconteceram no Subúrbio Ferroviário, Cajazeiras, São Gonçalo do Retiro, Rio Vermelho, Pituba, Campo Grande, Barroquinha, e no Centro, entre outros locais.