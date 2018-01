Ivete comanda programa especial na Bahia FM neste sábado (27)

Cantora, que ficará fora do Carnaval por conta da gravidez, montará playlist para ninguém ficar parado

A cantora Ivete Sangalo, que não estará presente no carnaval de Salvador por causa da sua gravidez, não perde a animação para a maior festa de rua do mundo. Prova disso é que neste fim de semana, pouco menos de 15 dias antes do Carnaval, ela assumiu o desafio de comandar um programa de rádio.

Gravado, o programa Especial da Bahia FM vai ao ar neste sábado (27), das 18h às 19h, e promete fazer a festa dos dos fãs. Durante uma hora, a cantora conta histórias e traz grandes sucessos do axé cantados por ela, além de artistas consagrados como Saulo, Alinne Rosa, Harmonia do Samba e hits mais recentes como a parceria entre Cláudia Leitte a dupla Maiara e Maraísa.

Com seu jeito descontraído e encantador, Ivete faz o esquente da folia com muito bom humor e promete agradar ao público com uma playlist que não vai deixar ninguém parado.