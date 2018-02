Ivete e gêmeas estão bem e 'ativas', diz boletim

Segundo o hospital, ainda não há previsão de allta

(Foto: Reprodução/Instagram)

A cantora Ivete Sangalo, que deu luz às gêmeas Maria e Helena, no último sábado (10), ainda não tem previsão de alta. A informação foi divulgada pelo boletim médico do Hospital Aliança, em Salvador. De acordo com o comunicado, Ivete e as crianças, estão "ativas, com boa sucção e seguem em aleitamento materno no Marina e Helena materno no apartamento com a mãe", infromou a nota.

O marido da cantora Ivete Sangalo, Daniel Cady, tem usado as redes sociais para se comunicar os fãs e informar o estado de saúde das meninas. Na tarde desta segunda-feira (12), por exemplo, ele publicou uma mensagem agradecendo ao serviço de nutrição no hospital e mostrando uma fruta cortada com o nome das filhas.

Já no último domingo (11), Cady publicou um comunicado em seu Instagram explicando o motivo pelo qual a mulher e suas filhas recém-nascidas precisam de um período de moderação na quantidade de visitas que recebem. “A recomendação médica é de repouso e moderação nas visitas, já que no carnaval aumenta muito o índice de viroses na cidade. Agradeço muito a compreensão de todos e todo o carinho que estamos recebendo”, explicou.

Ele também aproveitou para tranquilizar a todos sobre a situação de Ivete: “Estamos muito felizes com todas as manifestações de amor que estamos recebendo. Ivete, Marina e Helena estão muito bem, passaram a noite muito tranquilas”.

Leia a nota divulgada hoje:

O Hospital Aliança informa que a cantora Ivete Sangalo segue bem, exames médicos sem alterações e sem previsão de alta médica para as próximas 24 horas.

Marina e Helena estão ativas, com boa sucção e seguem em aleitamento materno no apartamento com a mãe (alojamento conjunto).

É mantida a prescrição médica de repouso e moderação nas visitas.