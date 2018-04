Ivete faz primeira aparição pública após parto das gêmeas

Sorridente, Ivete posou para a foto publicada no Instagram

Parece que a cantora Ivete Sangalo está retomando sua rotina, após o nascimento das filhas. A musa surpreendeu os clientes de uma hamburgueria no bairro do Itaigara, no domingo (15). Discreta, a artista fez sua primeira aparição pública desde o nascimento das gêmeas Marina e Helena, quando foi vista deixado o Hospital Aliança com a família. Sorridente, Ivete posou para a foto publicada no perfil oficial do estabelecimento.

Nos palcos, ou melhor, em cima do trio, Ivete fará sua primeira apresentação após a gravidez no dia 29 de abril e vai animar os foliões de Ondina em direção ao Farol da Barra. A apresentação faz parte de uma ação em comemoração aos 469 anos da cidade planejada especialmente para a capital baiana.