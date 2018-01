Ivete faz surpresa em show de Simone e Simaria na Praia do Forte

Cantora está no sétimo mês de gestação de gêmeas

Grávida de gêmeas, Ivete Sangalo continua curtindo muito. Na madrugada deste domingo (7), a cantora fez uma participação surpresa no show de Simone e Simaria na Praia do Forte. De saia longa e uma camisa cropped listrada, ela deixou o barrigão à mostra, como tem feito ultimamente em suas aparições públicas. A cantora está no sétimo mês de gestação.

Uma publicação compartilhada por simoneses (@simoneses) em 6 de Jan, 2018 às 4:51 PST

Simone e Simaria não perderam oportunidade de fazer carinho no barrigão de Ivete. Durante o show, Ivete confessou que está 'se coçando' por estar fora do Carnaval deste ano e disse que, para não ficar totalmente ausente, decidiu lançar a música "No Groove" antes da folia. Ela deu uma palhinha da música no palco.

Simaria divulgou uma foto das três e escreveu: "Gente olha quem veio ver a gente cantar com a família todaa aqui na Praia do Forte!!!@ivetesangalo. Obrigadaaaa pelos conselhos por ser essa amiga tão lindaaa! Que Deus abençoe ainda mais sua vida. Marcelinho vc tá gato, vai da trabalho pra Veveta".

Simone também usou as redes sociais para agradecer a presença de Ivete. "Te amo minha anja @ivetesangalo. Que alegria receber você e sua família em nosso show! Amo vocês".