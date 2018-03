Ivete posta foto das gêmeas após amamentação: 'Denguinho sem fim'

Em poucos minutos, a baiana recebeu uma enxurrada de comentários e likes na foto

A cantora Ivete Sangalo voltou a postar foto das gêmeas Helena e Marina, que já completaram um mês de vida, nas redes sociais. Dessa vez, a mamãe aparece com as garotinhas no colo logo depois da amamentação.

"Quando a gente sai do open bar da nossa mãe!. Depois do peitão, denguinho sem fim! Minha mãe mandou dizer que tá sentindo muita saudade de zamurinhos! A gente ama mamar", escreveu a cantora na legenda.

Em poucos minutos, a baiana recebeu eu enxurrada de comentários e likes na foto. "Felicidade estampada no seu rosto. Saúde e paz para vocês!", desejou uma seguidora. "Antes era uma deusa,agora são três", comentou outro fã. 'Maravilhosa! Aproveita o momento", disse a blogueira Camila Coutinho.

Na semana passada, as caçulas da cantora ganharam uma festinha para comemorar o primeiro mês de vida. O "mesversário" foi organizado na casa da cantora, para os familiares. Irmã de Ivete, Cynthia Sangalo mostrou alguns detalhes da comemoração pelas redes sociais. O tema da festinha foi a Páscoa. Marcelinho, primogênito de Ivete, também foi lembrado e ganhou um bolo com seu nome, assim como as irmãs.